何詩蓓美國站棄400自衝短途 50自「梗頸四」

來到連續3星期9天比賽的第3站，香港超級飛魚何詩蓓(Siobhan)周四（3日）在世界盃短池游泳賽美國印第安納波利斯站，轉戰50米自由泳，在決賽最終以23秒88獲「梗頸四」，3站賽事以來首次無緣獎牌。

Siobhan今站放棄了過兩站都有牌落袋的400米自由泳，轉戰短途項目的50自，初賽造出23秒99取得小組首名，並在總成績排名第4晉級決賽，而在決賽與一眾強手爭逐後，以23秒88衝得第4名，波蘭的華錫姬則以23秒10奪金，美國的Abbey Weitzeil (23.62）及澳洲的Madison Wilson (23.73)分別掛銀摘銅。

至於另一名躋身男子50米自由泳決賽的港將何甄陶，表現不俗，以21秒50獲得第6名，冠軍是在美國出生代表千里達及托巴哥的卡達（Dylan Carter），他以20秒72率先衝線。

同日上演的女子400米自由泳決賽，美國的列迪姬與17歲的美國新星Bella Sims爭逐，小將在頭75米一直帶頭，然而列迪姬在100米左右開始發力兼控制一局，最終列迪姬以3分54分04奪冠。

何詩蓓香港時間周五晚上將出戰她保持世界紀錄的200米自由泳初賽，與美國名將列迪姬同組爭逐。