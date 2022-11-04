碧基宣布掛靴　周末魯營球場最後一戰

巴塞隆拿中堅碧基周五(4日)凌晨喺社交網宣布，今個星期西甲主場對艾美利亞，將會係佢最後一次喺魯營球場亮相，預計呢位35歲老將會喺下周作客奧沙辛拿後，正式結束18年嘅職業球員生涯。

碧基喺毫無先兆之下，周五突然喺社交網發布影片，宣布呢個震撼決定，碧基表示：「過去幾個星期、幾個月，大家都喺度談論碧基，我一直都冇出聲，但依家我要講我自己嘅事。同大家一樣，我一直係巴塞隆拿粉絲，我喺一個足球家庭成長，夢想唔單止係做職業足球員，而係要做巴塞隆拿球員。最近我成日諗起細個嘅事，如果有人話我知所有夢想都可以達成，我嘅夢想會係效力巴塞隆拿、贏晒所有冠軍、贏埋歐國盃同世界盃、可以同世界最好球員合作、成為巴塞隆拿嘅隊長......足球、球迷帶畀我所有嘢。我嘅童年夢想已經實現，我想話畀大家知，我依家決定結束呢次旅程。」碧基最後表示：「我一直都話，巴塞隆拿係我最後一間球會，今個星期會係我最後一次喺魯營球場比賽，之後我會繼續變成球迷，繼續支持巴塞隆拿。」

著名記者Fabrizio Romano透露，碧基同巴塞隆拿合約原本明年6月到期，依家會提早喺下星期解約。巴塞隆拿周日(6日)凌晨主場對艾美利亞，下周三(9日)凌晨作客奧沙辛拿，係西甲喺世界盃前最後一輪聯賽，預計亦會係碧基足球生涯最後一戰。