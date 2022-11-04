巴西美女安祖迪寫歷史　體操全能首奪世界冠軍

在利物浦上演的體操世錦賽周四記載新紀錄，23歲的巴西美女安祖迪（Rebeca Andrade）以近乎完美及自信的表現俘虜裁判，成為首位贏得女子全能冠軍的南美選手。

這位東京奧運全能銀牌得主在其強項的跳馬項目獲得15.166分，繼而在高低槓與美國的鍾絲（Shilese Jones ）及嘉莉鬥得激烈，而在平衡木上雖然較多失誤，但其超難度的動作令她繼續保持優勢，再轉到自由體操項目上，安祖迪發揮更搶眼，某些動作表現令人難以置信，最終以56.899分奪冠，為巴西首次贏得此項世錦賽金牌，美國的鍾絲以1.5分落敗屈居亞席，而英國的歌迪露娃（Jessica Gadirova）則獲銅牌，同時也是首位英國女將在此項獲得獎牌。

「只要你想爭取，一切皆有可能！我很高興自己發揮了全部，那種感覺實在難以置信，我很滿意自己的表現。」安祖迪是巴西體操的希望，2020東京奧運曾被視為全能金牌大熱，惟最終她不敵美國的李爾只能獲亞席。重提東京的遺憾，安祖迪滿足現在所擁有:「我付出了全部的努力，這是值得的，每個人在人生總有困境，當然是有點不幸，但這不會是永遠的，悲傷過去，喜悅就會到來。」

至於中國的歐鈺珊在女子全能賽以總分53.899分獲第7名。而中國男隊包括孫煒、張博恒、楊家興、尤浩及鄒敬園，在團體賽繼2018年後再奪金牌，並且率先取得巴黎奧運會的男團參賽資格，日本及英國分別獲得銀牌及銅牌。