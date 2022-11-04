【澳職】勝利添火力做「大」騷

星期五澳職賽事，墨爾本勝利主場迎戰紐卡素噴射機。墨爾本勝利開季成績差勁，近3場聯賽只得1分，前鋒失靈是最大問題，不過球隊日前成功簽入烏拉圭射手科拿路利，配合今夏引入的葡萄牙名將拿尼，鋒線極具卡士，主場出擊可望展現強大火力。

墨爾本勝利連續3場交白卷後，球隊即邀科拿路利加盟救亡，這位前鋒在142場澳職入82球，已屬澳職殿堂級射手，上季在珀斯光輝16場亦入8球，狀態仍然高昂，與拿尼、歷克迪亞高斯天奴組成鋒線令人期待。

紐卡素噴射機亦有強力前鋒壓陣，格魯吉亞射手米科達迪斯上季光芒四射，今季踢2場聯賽亦已開齋。紐卡素噴射機球員平均年齡偏低，憑強大活力逼搶對手加快節奏，令賽事更加開放，翻查兩隊近3次交鋒，總入球全開3球或以上，今場博入球大[2.5球]好路。

直播表

周五 4:45pm 澳職 墨爾本勝利 對 紐卡素噴射機

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周六 1:30am 德乙 達斯泰特 對 漢諾威

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周六 4:00am 西甲 基羅納 對 畢爾包

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