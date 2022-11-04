卜聿揚首獲港隊徵召　不拿年紀當藉口全力爭勝

22歲的卜聿揚，是香港籃球隊這趟亞洲盃之旅，最年輕的一個。「原來我最細？」他一臉驚訝，大概沒在意過年紀這回事：「我不想拿年紀當藉口，不會說我最細，第一次打港隊，『攞正牌』打不好。落得場，就要全力爭勝。」

香港籃球隊下周啟程到印度，參加2025亞洲盃外圍賽預賽。大軍名單近日揭盅，老大哥惠龍兒和李琪未有入選，由陳兆榮和蔡再懃擔起隊長一職，率領許烜行、梁嘉顯、卜聿揚等新力軍。主教練安慶健直言港隊終須交棒，但整體打法不變：「我們身高輸蝕，一向主打外圍、快攻和緊迫防守。這套陣容偏年輕，希望打出拼勁，把節奏推快一點。」

效力甲一香港東方的卜聿揚和胡卓斌，身高2米08和2米03，是港隊的「身高擔當」。安sir更視阿卜為惠龍兒接班人：「阿卜打法具侵略性，Ben（胡卓斌）擅長防守，可以互補。但他們尚欠Duncan（惠龍兒）的視野和領導能力，要再下苦功。」

阿卜中四學打籃球，短短3個月入選港隊U16青年軍，今次首獲「大港隊」徵召，對他別具意義：「打球會和打港隊很不同，前者只要向自己、教練和球會球迷交代，後者要向全香港關注籃球的人交代，多了一份責任感和榮耀。」雖然年僅22歲，是大軍中最年輕的一個，但他表示不會抱著學習和見識一下的心態：「無論對手強、弱或實力相當，身為球員，落到場就要全力爭勝，這樣對球隊和自己都是最好的。」年紀不是藉口，也不是盾牌：「如果我表現不好，是因為我能力未夠，準備不好，而不是我還小。」

在阿卜身上，有與年紀不符的成熟，也有20出頭的傲氣。甲一開季前，他說過，要證明自己是香港最好的內線球員。完季了，「目標達成了嗎？」記者問。他沉思一會：「Duncan離開（南華）後，我認為我是最好的本土內線。但四強對滿貫，我完全被荷利菲特壓過去，今季未能與外援抗衡。」正因如此，讓他更期待與外國高水平的中鋒對位。

亞洲盃外圍賽預賽分成4組，每組前3名晉級次圈。港隊與關島、新加坡和柬埔寨同屬C組，由於柬埔寨退賽，故11月11日和12日對關島和新加坡兩仗，無論輸贏都可晉級，只定出出線名次。

港隊名單

總領隊：莫耀強

總教練：安慶健

教練：趙永良

球員：陳兆榮、楊睿騏、梁嘉顯、卜聿揚、胡卓斌、蘇志樂、連浩駿、許烜行、黃律堯、葉耀邦、蔡再懃、鄧志恆

2025亞洲盃外圍賽預賽

港隊賽程

11月11日 9:30PM 香港vs關島

11月12日 9:30PM 香港vs新加坡