用細路都夠殺　韋斯咸全勝創紀錄

周五(4日)凌晨歐協聯分組賽完結，B組韋斯咸作客3比0大勝布加勒斯特星隊，小組6戰全勝首名出線，成為歐協聯史上第1支分組賽全勝球隊，有力爭逐冠軍寶座。

韋斯咸一早已篤定出線，領隊莫耶斯今場亦派出大量後備，包括16歲嘅史卡利斯同18歲嘅梅巴馬都正選上陣，但韋斯咸今場仍然能夠控制戰局，憑柏保路科奴斯梅開二度，加上對手擺烏龍大勝3比0。雖然歐協聯上屆先至係第1屆，但韋斯咸就成為第1支分組賽全勝球隊。

韋斯咸領隊莫耶斯賽後表示：「我諗唔係好多球隊可以做到(6戰全勝)，因為真係唔容易。喺歐洲賽殺入16強係值得驕傲，我哋上屆喺歐洲賽都有好成績，希望明年3月可以繼續過關！」今屆歐霸盃強隊唔多，意甲雙雄拉素、費倫天拿同西甲嘅維拉利爾係韋斯咸爭霸主要對手。

●歐協聯出線名單

小組首名(直入16強)：巴沙克舒希、韋斯咸、維拉利爾、尼斯、阿爾克馬爾、佐加頓斯、施華斯堡、施洛雲

小組次名(附加賽)：費倫天拿、安德列治、列治普斯納、柏迪遜、迪尼普體育會、真特、克盧日、巴素利

歐霸小組第3名(附加賽)：波杜基林特、AEK拉亞拿卡、盧多格德斯、布拉加、舒列夫、拉素、卡拉巴克、特拉布宗