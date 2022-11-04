祖高域對艾卡華斯勢成年終一哥咁樣講

巴黎網球大師賽正在激烈爭逐，新「一哥」艾卡華斯與塞爾維亞球星祖高域皆躋身8強，對於在男子網壇火速上位的艾卡華斯有機會成為年終第一，祖高域籲後輩莫忽視壓力問題。

艾卡華斯今季可謂大豐收，勇奪美國網球公開賽冠軍後，終以19歲之齡成為網壇「一哥」，加上世界第二的拿度於巴黎大師賽日前出局，令艾卡華斯大有機會成年終第一。在周四（3日）直落兩盤6比4及6比1擊敗卡查諾夫，躋身巴黎大師賽8強的祖高域表示：「艾卡華斯已經贏咗大滿貫，水準都好穩定，雖然佢只得19歲，但打法相當成熟同充滿能量。」

以往七次登上年終「一哥」榮譽的祖高域，亦不吝嗇提醒後輩，表示艾卡華斯將於未來遇上更大心理壓力：「當你追逐緊人哋，你嘅壓力會細啲，但如果調番轉，件事就唔同咗。」

至於今季的賽事接近尾聲，外媒最近再對未接種新冠疫苗的祖高域，應否獲准參加明年澳洲網球公開賽作話題，據一項調查報告所得，在超過6000個回答中，有近54個百分比的回覆認為，該名塞爾維亞球手不應獲准入境。現年35歲的祖高域，在今年年初被澳洲當局以，有機會刺激反疫苗情緒，對當地的健康和良好秩序構成風險為由取消簽證，因而無法出戰澳網。