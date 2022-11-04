菁英盃　冤家路窄！東方3鬥晉峰

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「菁英盃」周六（5日）上演兩場分組賽，頭場有B組東方鬥晉峰，兩軍冤家路窄今季第3次交手，隨着艾斯達維重掌晉峰帥印，戰況隨時出現變數；尾場上演A組重頭戲，冠忠南區火併理文，兩軍為延續「菁英盃」分組賽強勢，今場定必使盡渾身解數，激戰可期。（on.cc東網周六下午3時起直播）

上場擊敗深水埗後，東方各項賽事已錄得4連勝，氣勢如虹，主教練盧比度（Chino）希望能夠延續走勢，進一步提升球隊士氣。雖然東方今季已經兩度擊敗晉峰，但Chino提醒球隊切勿因此輕視對手：「每場波都係全新嘅比賽，要面對全新嘅挑戰。」Chino認為隨着艾斯達維重返晉峰出任主教練，對手競爭力會有所提升：「上季晉峰喺艾斯達維帶領下，表現得非常有競爭性，今次佢回歸，晉峰會有更大贏波決心。」

今季獲提拔至1隊的柏拔，早前獲批特區護照，可以本地球員身分出戰，Chino對此子的態度讚賞有嘉，相信他會獲得更多機會表現自己。柏拔則表示希望繼續向教練團及梁振邦等球員學習：「自己場上嘅意識同防守都需要改善，希望可以跟隨『傻邦』嘅步伐，有朝一日成為好似佢咁優秀嘅球員。」

上場以3球擊敗香港U23的晉峰，剛宣布由艾斯達維（Joan）回巢執教，這名西班牙籍教練指已翻看球隊早前兩次不敵東方的賽事錄影：「東方實力可能唔及上季，但佢哋依然有好多出色嘅進攻球員，同埋擅長放身後波，我哋一定要盡量控制中場，同埋踢出球隊風格。」返港後僅主理過3課操練的Joan，承認球員仍要時間適應戰術，希望可透過今場「菁英盃」考察球員，以及進一步了解球隊的強項和弱點。

翼鋒出身的黃政德，今季改任左閘，各項賽事已正選上陣5次，惟他坦言仍未適應這個新位置，表現暫時尚未合格，需要繼續學習。今場再鬥東方，「德仔」希望球隊在防守上做得更好：「中場遮線同協防要做好啲，減少畀對手直接打穿嘅次數，同埋要攞番多啲控球權。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.鍾凱文

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 44.柏拔

前鋒：11.黃皓雋 9.巴杜姆 23.孫銘謙

晉峰

門將：14.羅澔陽

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6葉卓文 44.黃政德

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 7.林樂勤

前鋒：27.費利浦薩 9.播磨浩謙 11.紀思昊