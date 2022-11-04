菁英盃　再演入球騷！冠忠南區激鬥理文

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「菁英盃」周六（5日）上演兩場分組賽，頭場有B組東方於旺角大球場再鬥晉峰，兩軍冤家路窄今季第3次交手，隨着艾斯達維重掌晉峰帥印，戰況隨時出現變數；尾場上演A組重頭戲，冠忠南區火併理文，兩軍為延續「菁英盃」分組賽強勢，今場定必使盡渾身解數，激戰可期。（on.cc東網周六下午3時起直播）

南區上場聯賽遭作客的港會逼和，各項賽事錄得3場不勝，主教練鄭兆聰Ricky承認早前「高級組銀牌賽」與傑志鬥足120分鐘後，部分球員出現傷疲，影響球隊發揮，但已經與球員一同作出檢討。季初憑佐佐木周梅開二度，於聯賽曾擊敗理文，Ricky認為對手近況正盛，是役會先做好防守：「對手連贏幾場信心幾好，我哋呢場波會踢得保守啲都唔出奇。」除了冼柏德有傷在身，中場大將鞠盈智亦受傷患困擾，Ricky透露未必會冒險派「小鞠」上陣。

今季以租借身分效力南區的U22球員陳傲軒，上季於職業生涯處子賽季僅在「菁英盃」有過上陣機會，今季他已先後在「足總盃」、「高級組銀牌賽」及聯賽披甲，「阿軒」坦言機會來得之快，不禁喜出望外：「冇諗到咁快有咁多機會上陣，要多謝教練同隊友嘅信任，好開心可以參與高強度嘅比賽。」

理文上場踢出爭氣波，成為今季本地賽事首支擊敗傑志的球隊，助教曾昭達直言勝仗對提升球隊士氣非常重要。此外，中堅荷西安祖於上場後備入替，正式傷愈復出，「達Sir」對該西班牙中堅上場臨危受命表現感滿意，並表示其有望重返正選行列。今場理文除後衞徐宏傑要坐波監外，主教練陳曉明賽前亦因病錯過兩課操練，比賽日能否趕及督師仍屬未知之數，惟「達Sir」認為球隊運作已日漸成熟，相信對影體影響不大。

今季獲提升至1隊的U22門將鄧梓朗，早前於「菁英盃」對和富大埔一役上演地標戰，演出獲教練團肯定，這位18歲小將認為該仗能為球隊力保不失，有助自己建立信心：「一開始係會緊張，但踢落就順咗，希望畀到教練同隊友見到，我唔會因為係𡃁仔就怯場。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：16翟廷峯 4川瀨浩太 44劉學銘 26陳凱柏

中場：11佐佐木周 6基斯 28陳傲軒

前鋒：18艾華 27盧錦宏 19簡嘉亨

理文

門將：92鄧梓朗

後衞：26黃俊皓 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：24鄭進泓 16顏樂楓 33迪高

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 12羅焯熙