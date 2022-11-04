【香港七欖】港隊出師不利　43分不敵澳洲

香港國際七人欖球賽今日（4日）在香港大球場開鑼。香港隊壓軸登場，在24,000個主場觀眾打氣聲中, 硬撼上屆世巡賽冠軍澳洲，可惜以0：43敗陣，明日會再度登場，與新西蘭和薩摩亞爭奪出線席位。

今屆香港七欖不設外圍賽，港隊獲「外卡」直接躋身正賽，惟籤運平平，被編入「死亡A組」，須與上屆世巡賽冠軍澳洲、傳統勁旅新西蘭和薩摩亞爭奪兩席出線資格。

港隊在漫天歡呼聲中跑出「tunnel」，惟面對澳洲，無論體型或速度都較輸蝕，完半場前只有一次攻勢，以出界收場，落後0：17。換邊後，港隊一度突破對手防線，可惜「食詐糊」。主場觀眾以鋪天蓋地的噓聲招呼澳洲，卻難阻他們達陣，港隊以0：43落敗，將於明午再度登場，鬥新西蘭和薩摩亞。薩摩亞於今日另一場小組賽，以24：0擊敗新西蘭。

姚錦成早前宣布明年退役，今屆香港七欖是其主場最後探戈。這個34歲華將下半場換入，上陣5分鐘，他形容每一刻都「好正」：「我們出場熱身，全場觀眾已經癲晒，大叫香港隊。好享受每一次接波，每一次攔截，好正，好有推動力。」不過，他指隊友睽違3年重返主場，難免緊張，導致今場把握力欠奉：「我們一開始把握不到對手失誤，慢了一拍，到拿到控球權，又想多了由誰入波，白白錯失機會。」

香港男子隊教練高勳對賽果感到失望：「我們有很多地方需要改善，特別是要保持控球權，我們根本沒有足夠攻勢挑戰澳洲。」談到姚錦成即將退役，他感到不解，稱阿成可以打多幾年：「他很出色，又沒有傷患在身，真希望他留多幾年。」