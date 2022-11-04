球王爭霸新篇！夏蘭特身價超越麥巴比

德國《轉會市場》日前更新球員身價榜，結果全球最高身價球員易主，挪威鋒霸艾寧夏蘭特以1.7億歐元身價，壓倒1.6億歐元嘅基利安麥巴比，登上榜首。

球員身價榜近兩年均由麥巴比雄霸榜首，佢不但有世界盃冠軍頭銜加持，之前不時盛傳即將轉投皇馬，各項利好因素令佢身價長期穩居第一，假如佢今夏加盟「銀河艦隊」，身價勢必更上一層樓，不過佢選擇同PSG續約，儘管今季上陣18場入18球，但上升勢頭暫緩，保持在1.6億歐元。

另邊廂，之前以1.5億歐元身價排第2嘅夏蘭特，今夏由多蒙特轉投頂級豪門之一嘅曼城，立即展示超班表現，在英超及歐聯上陣16場攻入22球及3個助攻，英超神射手應該走唔甩，歐聯神射手亦同麥巴比有得爭，最新身價達到1.7億歐元，繼C朗同美斯之後嘅「新絕代雙驕」正式成形。

至於第二梯隊就有雲尼斯奧斯祖利亞同菲爾科頓，前者以1.2億歐元身價排第3，科頓以1.1億歐元排第4，暫時都威脅唔到新雙驕地位。