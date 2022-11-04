比堤：富咸護級成敗還看米祖域

富咸今季表現令人印象深刻，球隊明顯從上次升超後所犯的失誤中吸取了教訓，並於今夏轉會窗簽入有經驗及高質素球員，成為獲取佳績的基礎。

除了安達斯佩雷拉等新加盟球員交出好表現外，舊將阿歷山大米祖域在領隊馬高施華的帶領下亦獲重生，表現相當出色。

儘管這位塞爾維亞前鋒並不像新世代前鋒一樣，技術細膩或速度十分高，但卻是一位體力型前鋒，如同鬥士一樣，整場比賽皆令對手疲於奔命。今季季初其表現大勇大熟，看來富咸或已找到護級的方法了！

然而，縱使富咸在出訪曼城前，已錄4場聯賽不敗佳績，惟他們面對前列球隊卻未嘗一勝。這也難怪，事關富咸是一支進攻型球隊，惟這種踢法導致後防會出現一定的危機。今仗面對曼城，如何能避免失球？我認為這是一個不可能的任務。

曼城的艾寧夏蘭特及菲爾科頓固然出色，同時，我認為大家亦不可忽視奇雲迪布尼的功勞。過去幾季，奇雲迪布尼皆是全英超最出色的中場之一，每當隊友有空位，他絕能將皮球送到隊友腳下，令球迷嘆為觀止。

富咸能否在曼城身上取得分數？我不認為他們做得到，但相信富咸最少能攻入1球，預計今仗會多入球出現，而曼城將大獲全勝。