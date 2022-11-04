何詩蓓0.05秒僅負列迪姬　決賽誓保200自長勝

香港超級飛魚何詩蓓今晚(4日)於世界盃短池游泳賽印弟安納波利斯站出戰200自初賽，並與美國泳壇天后列迪姬同組，結果何詩蓓（Siobhan）在最後轉塘後被該位7面奧運金牌得主追過，以1分53秒34奪得次名晉決賽，未知今次Siobhan是否有意留力於周六早上的決賽才爆發，但肯定的是，決賽將有一番大激鬥。

這是Siobhan自上月22日以來，13日內的第3站200自比賽，已取得柏林及多倫多站此項冠軍的她，對上兩次初賽都保留實力，游出1分56秒左右「睇住晉級」，再到決賽才出真功夫，分別以1分51秒36及1分51秒13封后，保持200自跨季連勝紀錄。

來到今仗，她採取了留前鬥後的戰術，早段一路緊守着第2位，與身旁的列迪姬並排而上，美國泳手Bella Sims 則在前領游，至175米最後一次轉塘，Siobhan追佔首位，不過列迪姬以強而有力的划手於最後10米追上來，終以1分53秒29、快何詩蓓百分之5秒，獲得首名衝線。

作為200米自短池泳的世界紀錄保持者，Siobhan近年可謂所向披靡，於ISL國際游泳聯賽締造了跨季200自17場連勝輝煌戰績，其後於去年底的阿布扎比世界短池錦標賽又以世界紀錄摘金；今年也在此項未輸過，來仗她一定全力以赴，力保長勝紀錄，兼衝擊金牌以染指世盃總泳后榮譽。