何詩蓓連續三站世盃稱霸200自　美國站挫奧運天后奪金　

香港超級飛魚何詩蓓周五(4日)於世界盃短池游泳賽印弟安納波利斯站再顯200米自由泳強勢，決賽力壓美國泳壇天后列迪姬，以1分51秒19奪冠，連續三站世界盃在此項封后，稱霸200自成為三冠王。

何詩蓓（Siobhan）在初賽與奧運天后列迪姬已鬥得激烈，以1分53秒34僅負這位7面奧運金牌得主，以次名躋身決賽，然而在決賽二人再演大激鬥，Siobhan以1分51秒19率先衝線，以0.91秒力壓列迪姬(1分52秒10)奪冠，贏得今站首面金牌，也是繼柏林及多倫多站後，迎來三連冠，並獲得「金冠獎」1萬美元的獎金。

作為200自世界短池紀錄保持者的Siobhan自上月22日以來，13日內出戰第3站200自比賽，兩站袋走5面金牌的她，對上兩次初賽都保留實力，今次再以同一戰術，保持200自跨季連勝紀錄。

Siobhan近年可謂所向披靡，於ISL國際游泳聯賽締造了跨季200自17場連勝輝煌戰績，其後於去年底的阿布扎比世界短池錦標賽又以世界紀錄摘金；今年也在此項未輸過，保持長勝紀錄。

何詩蓓今站放棄了爭逐400自，轉戰50自，最後獲得第4名，而列迪姬則在400自封后，Siobhan將於香港時間今晚再度出擊100米自由泳初賽，向此項三連冠再進發，並試圖力爭染指世盃總泳后榮譽。