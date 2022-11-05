Kepa受傷無緣世界盃　迪基亞有望頂上？

今屆世界盃決賽周將於香港時間11月21日凌晨喺卡塔爾揭幕，但近期不斷有球星受傷，無緣參賽，最新一位係車路士門將阿列沙巴拿加(Kepa)。

根據車仔領隊樸達透露，呢位28歲西班牙國腳有傷在身，世界盃前唔會再上陣，意味將無緣入選西班牙大軍最後名單，近況大勇嘅曼聯門將迪基亞隨時有機會頂上。

阿列沙巴拿加4年前以7,160萬鎊轉會費由畢爾包加盟車路士，成為史上最高身價門將，但有一段長時間表現欠佳，淪為後備。Kepa今季回勇重奪正選位置，可惜喺上月底英超對白禮頓一役受傷，已缺陣上仗歐聯。

樸達表示呢位鋼門傷勢唔輕：「阿列沙巴拿加嘅足底筋膜受傷，我認為佢喺世界盃前無法上陣。」車仔近期傷兵滿營，除咗之前已肯定因傷無緣世界盃嘅中場尼高路簡迪之外，3位後衞芝維斯、列斯占士、韋斯利科芬拿亦正在養傷，可能缺席呢項大賽。

西班牙傳媒早前指西班牙國家隊主帥安歷基制定備戰世界盃55人初步名單，包括5位門將，阿列沙巴拿加榜上有名，曼聯門將迪基亞落選，但隨住Kepa受傷，令迪基亞重燃入選希望。

不過，英國傳媒認為，安歷基原本只係當Kepa為候補門將，就算佢受傷，對於揀選最終26人大軍名單影響不大，預料3位門將會係畢爾包嘅烏尼西蒙、白禮頓門將羅拔山齊士、賓福特門將大衞拉耶，迪基亞獲補選機會不大。