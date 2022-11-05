橋本大輝膺「全能王」　連贏奧運兼世界冠軍

21歲日本體操「全能王」橋本大輝在利物浦舉行的世錦賽再顯霸氣，粉碎了中國的張博恒衞冕夢，並成為史上最年輕連贏奧運及世錦賽全能金牌的選手。

全能決賽共24人爭逐，在東京奧運奪得全能金牌的橋本大輝，與爭取衞冕的張博恒爭得激烈，在首項自由體操項目藉張博恒最後落地有點不穩，橋本已在頭兩項取得領先，即使在吊環難度分不及張博恒及跳馬項目落地未有站穩，但他在隨後的雙槓及單槓都保持平穩表現，最終以0.433分的稍微優勢以87.198分力壓張博恒(86.765分)奪冠，而在資格賽排第一的另一位日本選手谷川航，則以85.231分獲銅牌。

「去年未能在世錦賽奪標，我感到很傷感，今天再遇他充滿動力，能夠與張博恒比併是一件好事。」他們二人已在全能項目上爭逐多年，而張博恒賽後稱:「我的確有點失望，作為衞冕冠軍我今日表現未做到最好，有很多失誤，特別是自由體操，我需要好好改善。」

今屆世錦賽是2024巴黎奧運的首場資格賽，並首次使用奧運周期的新規則，而男女團體前三名可直接取得奧運入場券，而單項決賽將隨即展開。