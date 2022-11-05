有今生冇來世 一齊見證碧基魯營告別戰

巴塞隆拿中堅碧基早前宣布掛靴，周日(6日)凌晨西甲巴塞隆拿主場對艾美利亞，將會係佢最後一次喺魯營球場亮相，預計呢位35歲老將踢埋下輪聯賽作客奧沙辛拿後，就會正式結束18年職業球員生涯。

碧基曾經協助巴塞隆拿8次奪得西甲冠軍，仲有7次西班牙盃、3次歐聯、3次世冠盃等錦標，亦係西班牙捧2010年世界盃及2012年歐國盃冠軍成員，可以話係西班牙球壇殿堂級球員，巴塞球迷今仗勢必坐爆魯營球場向碧基作最後致敬。

巴塞隆拿近8次對艾美利亞，獲得全勝，相信碧基能夠以勝利者姿態離開魯營球場。(Now 632周日凌晨4時直播)

直播表

周六1:00pm 日職 FC東京 Vs 川崎前鋒

有線604、664台

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 清水心跳

有線605、665台

周六1:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 橫濱水手

有線602、662台

周六2:00pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝

無綫數碼頻道85

周六4:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 中岸水手

無綫數碼頻道85

周六8:00pm 德乙 海登咸 Vs 柏達邦

on.cc東網

周六9:00pm 西甲 基達菲 Vs 卡迪斯

Now 632

周六10:00pm 意甲 安玻里 Vs 薩斯索羅

Now 638

周六10:00pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 克雷莫納

Now 639

周六11:00pm 英超 曼城 Vs 富咸

Now 621

周六11:00pm 英超 列斯聯 Vs 般尼茅夫

Now 623

周六11:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 賓福特

Now 624

周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 白禮頓

Now 622

周六11:15pm 西甲 華拉度列 Vs 艾爾切

Now 632

周日凌晨零時 法甲 阿些斯奧 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日3:30am 德乙 比勒費爾德 Vs 凱沙羅頓

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周日3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 史柏斯亞

Now 638

周日4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 艾美利亞

Now 632

周日4:00am 法甲 昂熱 Vs 朗斯

Now 639