統計顯示阿仙奴可奪英超冠軍　但有一例外

阿仙奴今季表現出色，踢12輪英超有31分，創出球隊以首12場聯賽計算，最佳開季成績。

英超過去曾經9次出現有球隊踢完12場，獲得31分或以上，最終有8次成為冠軍，唯一例外係1995/96年球季嘅紐卡素，兵工廠今季奪冠機會高唱入雲。

英超史上首12輪賽事最佳成績係34分，總共出現3次，其中2次由曼城做出，包括2011/12年、2017/18年球季，另1次係2019/20年球季嘅利物浦，佢哋最終都成為冠軍。

至於曼聯有2次踢完12場英超獲得31分，車路士、紐卡素各有1次，僅紐卡素未能奪得冠軍。該季「喜鵲」曾經大幅拋離其他球隊，但最後被曼聯反超前奪冠，成為英超史上最經典嘅爭標大逆轉。

至於阿仙奴現時同曼城爭持非常激烈，就算有31分在手，都冇明顯優勢可言。兵工廠最終會係繼2003/04年球季後再捧英超冠軍，亦或步紐卡素後塵，飲恨做阿二，大家拭目以待。

英超史上首12輪聯賽最佳成績球隊

球員(球季) 分數 最後成績

曼城(2011/12) 34分 冠軍

曼城(2017/18) 34分 冠軍

利物浦(2019/20) 34分 冠軍

曼城(2018/19) 32分 冠軍

車路士(2014/15) 32分 冠軍

車路士(2005/06) 31分 冠軍

曼聯(1993/94) 31分 冠軍

曼聯(2006/07) 31分 冠軍

紐卡素(1995/96) 31分 亞軍

阿仙奴(2022/23) 31分 ？