【香港七欖】姚錦成今屆首個達陣　港隊憾負新西蘭

香港國際七人欖球賽周六（5日）繼續在大球場上演。香港隊面對「All Blacks」新西蘭，儘管姚錦成上半場成功達陣，仍以14：38敗陣，小組賽暫錄0勝2負，將於下午5時35分再度登場對勁旅薩摩亞。

中午時分大球場未算擠擁，球迷仍舞著紫荊旗，用鋪天蓋地的歡呼聲迎接「Hometown Hero」。港隊上場對澳洲「捧蛋」，今場甫開局半分鐘，已被對方攻陷防線，之後數分鐘偶有攻勢，卻未竟全功，直到完半場前姚錦成達陣，為港隊取得今屆首分，加上韋兆新射入附加罰球，追至7：14。

現場氣氛達到高潮，港隊雖然遭對手連續兩次達陣，卻無損士氣，拜恩由右翼跑進得分區，韋兆新再命中附加罰球，縮窄至12：24，可惜末段再被拉開比數，以14：38敗陣，目前2戰全敗，須於最後一場分組賽擊敗薩摩亞，才有望以得失分差晉級銀盃賽。

「大家覺得點？」姚錦成步入採訪問，激動溢於言表。光看結果，這無疑是一場敗仗，但面對11屆香港站盟主，達陣之餘，還能咬緊比數已是「交足功課」：「新西蘭是我最鍾意的球隊，可在他們身上得分，真的非常開心和激動。」

為港隊取得今屆首個達陣，阿成笑說什麼都沒想，只是享受當下：「氣氛好熱烈，一達陣大家都在狂歡！」昨日首仗不敵澳洲後，阿成向球迷承諾今日會有更好表現，做到了，他再誓言稍後對薩摩亞全力爭勝：「我們建立了信心，也清楚薩摩亞弱點，有信心下場會做得更好！」