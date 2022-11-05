橫濱水手煞科日挫勝利船　日職封王

本年度日職圓滿結束，橫濱水手周六(5日)作客3比1擊敗神戶勝利船，順利贏波奪冠，川崎前鋒亦贏FC東京3比2，最終僅以2分之微屈居亞軍，衞冕失敗，至於第3名亞冠附加賽席位由廣島三箭取得，清水心跳則隨包尾嘅磐田山葉降班，京都不死鳥排尾3，要踢護級附加賽。

水手奪冠一戰稍有波折，佢哋開賽26分鐘憑艾爾巴頭槌建功領先，但完半場前被武藤嘉紀扳平1比1，不過下半場水手好快控制大局，53分鐘西村拓真門前執雞再度領先，仲川輝人於73分鐘埋齋，協助水手贏3比1，繼2019年後再奪日職冠軍。

另邊廂前鋒作客要贏FC東京，仲要寄望水手輸波才可衞冕，機會渺茫，雖然佢哋開賽19分鐘憑脇坂泰斗先開紀錄，但門將鄭成龍29分鐘領紅牌被逐，令球隊陷於苦戰，其後雙方入球梅花間竹，東京有艾達頓杜斯山度士起孖，前鋒憑馬仙奴建功及渡邊凌磨擺老烏，最終只能險勝3比2。

值得一提係清水心跳，佢哋末段連失兩球，作客3比4不敵北海道札幌岡薩多，護級失敗要降班，不過前鋒泰亞高辛坦拿今仗攻入1球，最後以14球成為日職神射手。