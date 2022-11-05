菁英盃　東方3比1擊敗晉峰

「菁英盃」周六（5日）上演B組分組賽，由東方於青衣運動場鬥晉峰，東方憑孫銘謙、馬希偉及朱偉鈞各建一功，以3比1擊敗尾段有林樂勤破蛋的晉峰，各項賽事豪取5連勝。

兩軍冤家路窄，今季第3次交手，東方陣容稍作調動，朱康銘與黃梓浩分任兩閘，兩翼黃皓雋及馬希偉，連同孫銘謙全力支援單箭頭朱偉鈞。至於晉峰門將由羅澔陽把關，曾仲楠、葉卓文扼守中路，前線三叉戟包括黃偉國、播磨浩謙及費利浦薩。

東方早前曾於聯賽及「高級組銀牌」雙殺晉峰，今場開賽初段繼續佔優，6分鐘一次罰球攻勢，孫銘謙禁區內無人看管下輕鬆射入，東方領先1比0。18分鐘孫銘謙推順後施射，未能考驗門將羅澔陽。晉峰之後站穩陣腳，32分鐘葉卓文交出長傳，伍家揚一度將皮球送入網，但旁證指越位在先，慘食炸胡。3分鐘後東方再下一城，晉峰後防遲遲未能解圍，馬希偉禁區內快步篤入，半場東方領先兩球。

易邊後落後的晉峰極力反撲，50分鐘林樂勤遠射，被門將鍾凱文接實。不過4分鐘晉峰再次失守，東方左路傳中，朱偉鈞前柱近門撞入，東方領先至3比0。兩隊之後各自收起主力，88分鐘林樂勤射入世界波為晉峰破蛋，最終東方仍維持勝局，以3比1擊敗晉峰。