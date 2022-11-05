菁英盃　冠忠南區激鬥理文誓演入球騷！

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「菁英盃」分組賽周六（5日）於旺角大球場上演重頭戲，A組冠忠南區火併理文。力爭重返勝軌的南區，今場有艾華重返正選大軍，為球隊擔任箭頭，U22球員陳傲軒今季首次擔正，與佐佐木周提供兩翼側擊，盧錦宏、何振廷與基斯組成3人中場；理文主教練陳曉明因身體不適未能在場邊督師，要由助教曾昭達在場邊指揮，陣容方面，洛迪古斯復任正選，與艾華頓及鄭兆均組成進攻三叉戟，早前傷愈復出的荷西安祖今季首次擔正，與戴起隊長臂章的余煒廉負責鎮守後防，迪高夥拍兩位U22球員許可臻和羅焯熙坐鎮中場。

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

5 杜度

6 基斯

11 佐佐木周 [C]

14 何振廷

16 翟廷峯

18 艾華

22 謝朗軒

27 盧錦宏

28 陳傲軒

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

4 立花稜也

5 余煒廉 [C]

8 艾華頓

9 洛迪古斯

11 鄭兆均

12 羅焯熙

14 荷西安祖

18 許可臻

24 鄭進泓

33 迪高

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

19 簡嘉亨

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

44 劉學銘

67 畢頓

理文後備：

1 高俊 [GK]

92 鄧梓朗 [GK]

7 李康廉

16 顏樂楓

21 曾錦濤

22 加維蘭

23 黃威

26 黃俊皓

29 余沛康

30 梁羿童

37 梁立天

91 基華尼頓

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「菁英盃」周六（5日）上演兩場分組賽，頭場有B組東方於青衣運動場再鬥晉峰，兩軍冤家路窄今季第3次交手，隨着艾斯達維重掌晉峰帥印，戰況隨時出現變數；尾場上演A組重頭戲，冠忠南區火併理文，兩軍為延續「菁英盃」分組賽強勢，今場定必使盡渾身解數，激戰可期。（on.cc東網周六下午6時直播）

南區上場聯賽遭作客的港會逼和，各項賽事錄得3場不勝，主教練鄭兆聰Ricky承認早前「高級組銀牌賽」與傑志鬥足120分鐘後，部分球員出現傷疲，影響球隊發揮，但已經與球員一同作出檢討。季初憑佐佐木周梅開二度，於聯賽曾擊敗理文，Ricky認為對手近況正盛，是役會先做好防守：「對手連贏幾場信心幾好，我哋呢場波會踢得保守啲都唔出奇。」除了冼柏德有傷在身，中場大將鞠盈智亦受傷患困擾，Ricky透露未必會冒險派「小鞠」上陣。

今季以租借身分效力南區的U22球員陳傲軒，上季於職業生涯處子賽季僅在「菁英盃」有過上陣機會，今季他已先後在「足總盃」、「高級組銀牌賽」及聯賽披甲，「阿軒」坦言機會來得之快，不禁喜出望外：「冇諗到咁快有咁多機會上陣，要多謝教練同隊友嘅信任，好開心可以參與高強度嘅比賽。」

理文上場踢出爭氣波，成為今季本地賽事首支擊敗傑志的球隊，助教曾昭達直言勝仗對提升球隊士氣非常重要。此外，中堅荷西安祖於上場後備入替，正式傷愈復出，「達Sir」對該西班牙中堅上場臨危受命表現感滿意，並表示其有望重返正選行列。今場理文除後衞徐宏傑要坐波監外，主教練陳曉明賽前亦因病錯過兩課操練，比賽日能否趕及督師仍屬未知之數，惟「達Sir」認為球隊運作已日漸成熟，相信對影體影響不大。

今季獲提升至1隊的U22門將鄧梓朗，早前於「菁英盃」對和富大埔一役上演地標戰，演出獲教練團肯定，這位18歲小將認為該仗能為球隊力保不失，有助自己建立信心：「一開始係會緊張，但踢落就順咗，希望畀到教練同隊友見到，我唔會因為係𡃁仔就怯場。」