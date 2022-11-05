菁英盃　陳傲軒起孖　冠忠南區勇挫理文

「菁英盃」分組賽周六（5日）於旺角大球場上演A組重頭戲，冠忠南區火併理文。結果南區憑陳傲軒上半場梅開二度，以及謝朗軒換邊後的入球，以4比1擊敗靠基華尼頓破蛋的理文。

力爭重返勝軌的南區，今場有艾華重返正選大軍，為球隊擔任箭頭，U22球員陳傲軒今季首次擔正，與佐佐木周提供兩翼側擊，盧錦宏、何振廷與基斯組成3人中場；理文主教練陳曉明因身體不適未能在場邊督師，要由助教曾昭達在場邊指揮，陣容方面，洛迪古斯復任正選，與艾華頓及鄭兆均組成進攻三叉戟，早前傷愈復出的荷西安祖今季首次擔正，與戴起隊長臂章的余煒廉負責鎮守後防，迪高夥拍兩位U22球員許可臻和羅焯熙坐鎮中場。

理文開局雖然控球優勢較明顯，但南區採取防守反擊戰術非常奏效，屬較早一局的一方，8分鐘，陳傲軒左路避過鄭進泓落鏟殺入禁區，窄位射近柱得手，為球隊先下一城。南區繼續靠反擊發圍。19分鐘，佐佐木周交出直線，艾華窄位起腳，被理文門將袁皓俊擋出。4分鐘後，謝朗軒接應佐佐木周直線右路落底傳中，導致余煒廉自擺烏龍，南區贏到2比0。

落後的理文嘗試反撲，但艾華頓兩次禁區頂遠射，都未能威脅南區門將伍瑋謙。33分鐘，南區前場罰球機會，陳傲軒門前找到起腳機會，為南區進一步拉開領先優勢。理文教練團見勢不妙，立刻作出換人調動，由U22門將鄧梓朗入替袁皓俊，並派出基華尼頓加強攻勢。補時階段，理文角球攻勢，洛迪古斯射門斜出，南區半場帶着3球優勢回更衣室。

易變再戰，理文積極反撲，54分鐘洛迪古斯交前，基華尼頓接應窄位起腳高出。3分鐘後，鄭兆均右路擺脫幾位南區守將夾擊傳中，迪高接應一射得手，為理文扳回一城。64分鐘，許可臻禁區外遠射偏離目標。

理文破蛋後無以為繼，南區就繼續搶攻，71分鐘，謝朗軒右路半傳半射，皮球直飛入網，南區靠這個入球埋齋。85分鐘，南區再有反擊機會，後備入替的史提芬彭利拿推到「K角位」起腳，僅僅柱邊出界。2分鍾後，基華尼頓罰球操刀直射，再被伍瑋謙沒收。最終南區將4比1勝局保持到完場，繼季初聯賽後，再次擊敗理文。