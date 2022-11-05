七欖港隊華人的傳承　新丁麥季聰助攻姚錦成

周六（5日）香港國際七人欖球賽，香港隊以15：31不敵薩摩亞，落入名次賽。但對新丁麥季聰來說，有一件事價值連城：「用一球助攻歡送阿成（姚錦成）特別開心。」

今屆香港七欖，除了主力姚錦成和李卡度，港隊多了一張華人臉孔——麥季聰。由昔日觀眾變成球員，麥季聰的主場初登板，比想像中來得刺激一點，「癲」一點：「觀眾好癲，沒想過他們這麼激動，完全感受到主場威力，和上星期泰國（亞巡賽泰國站）差好遠。」

癲的程度，是港隊剛開始到南看台下熱身，都會略感壓力，但隨著比賽展開，壓力化為動力，港隊今場對薩摩亞，是3場分組賽打得最好的一場：「今場絕對比上兩場好，光是我們入波先這點已是。可惜下半場維持不到，被對手連入幾球，否則有機會贏的。」

姚錦成早前宣布明年退役，今屆七欖是他主場最後探戈。無獨有偶，今場阿成達陣，正是由麥季聰助攻，彷彿標示著港隊華人的傳承。「最開心就是助攻阿成，比助攻任何隊友都開心。」頂著一頭粉紅頭的麥季聰笑逐顏開，並立下名次賽入波的目標。

除了姚錦成，拜仁表現同樣亮眼，對新西蘭和薩摩亞兩仗均有達陣。「我的家人和朋友就坐在南看台，沒有什麼比在他們面前入波更美妙了。但我們最希望贏一場，明天會全力爭勝。」相隔3年重臨主場，拜仁形容氣氛依舊熾熱，相信隨著防疫措施放寬，明年4月「full house」會更好。