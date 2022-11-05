比堤：雖踢過車仔　但同阿仙奴關係較好

周日由車路士及阿仙奴合演的倫敦打吡，對筆者來說可謂意義重大，因為我曾經效力過這兩間球會，不過坦白說，我跟阿仙奴的關係較為密切，始終我在兵工廠的3年期間曾奪得多項錦標，跟球迷仍然有良好的關係呢！

車路士領隊樸達被前球會白禮頓大炒一場後，球隊將進入一個十分關鍵的時期，未來3仗將分別對阿仙奴、聯賽盃鬥曼城及回師英超再鬥紐卡素，硬仗連場，萬一不幸全敗或不勝，對士氣肯定造成極大打擊。

阿仙奴上輪聯賽大勝諾定咸森林後，眾將信心回復，今仗當然力爭再下一城，但我認為另一樣重要的事情，是球員要在大賽中找尋樂趣、以及嘗試在沒有壓力下作賽，這樣才會有意外收穫。

至於戰情預測方面，我估計今場賽事將會相當開放，料兵工廠甫開賽便向車路士作出壓逼，中場爭奪將會是勝負關鍵，有見及此，格列沙加及湯馬士柏迪為會肩負極重大責任。

車路士防線飽受傷病困擾，或被迫起用較少機會合作的球員落場，默契成疑，故阿仙奴很大機會在這方面取得優勢，左翼加比爾馬天利尼的演出將會舉足輕重。

然而，車路士亦有質素及能力給予阿仙奴麻煩。事關「藍戰士」擁有夏維斯、美臣蒙特等大賽球員，史達寧亦剛於周中歐聯打破入球荒，加上此子過往對阿仙奴常常入波，今仗隨時又有驚喜演出。

我預期今仗雙方將炮製大量入球，最終戰果是兩隊握手言和。