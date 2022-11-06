稱霸100自再成三連冠　何詩蓓3站世界盃豪取7金

香港超級飛魚何詩蓓，周六(5日)於世界盃短池游泳賽印弟安納波利斯站煞科日續顯強勢，於女子100米自由泳決賽，以51秒正戰勝強敵，連續三站稱霸，繼200自之後再度成為三冠王。

今場是何詩蓓於世界盃的終極一擊，她於初賽游出51秒86，與美國的韋迪素爾以相同時間，同以首名晉級決賽；在決賽她與澳洲的韋遜鬥得激烈，並以51秒正率先觸池，繼柏林及多倫多站之後，再在100自稱霸，韋遜以51秒54獲銀牌，而美國的韋迪素爾則以51秒63掛銅。

何詩蓓今站以兩面金牌收官，同時她三站世界盃參加了9項共奪得了7金1銅，包括3面100自及200自金牌，以及在柏林獲得400自金牌，她將稍休調整，為下月在澳洲墨爾本舉行的世界短池游泳錦標賽作準備。

３站世界盃成績;

柏林站

400自 金牌 3分56秒52(新香港紀錄)

200自 金牌 1分51秒36

100自 金牌 51秒59

多倫多站

400自 銅牌 3分58秒5

200自 金牌 1分51秒13

100自 金牌 51秒33

印弟安納波利斯站站

50自 殿軍 23秒88

200自 金牌 1分51秒19

100自 金牌 51秒正