夏蘭特95分鐘絕殺富咸　哥迪奧拿High爆

周日(6日)凌晨英超，曼城主場驚濤駭浪下以2比1擊敗富咸，力壓阿仙奴重登榜首。「藍月亮」今場贏得辛苦，佢哋大部份時間踢少1個下，又係靠傷愈復出嘅艾寧夏蘭特做救星，喺補時5分鐘射入12碼絕殺贏波，連領隊哥迪奧拿都High到向住鏡頭瘋狂慶祝。

艾寧夏蘭特因傷缺陣2場後，今仗復出先任後備，曼城17分鐘就由祖利安艾華利斯突破越位抽入領先，以為順風順水之孖，祖奧簡斯路喺26分鐘禁區內撞跌哈利威爾遜，輸12碼兼食紅牌，富咸由安達斯彭利拿操刀追平。踢少個嘅曼城之後繼續攻，踢到補時階段奇雲迪布尼博到12碼，後備上陣嘅艾寧夏蘭特射入，帶領曼城險勝2比1完場。

艾寧夏蘭特入波後，哥迪奧拿High到瘋狂慶祝，甚至向住鏡頭做出超興奮嘅振臂動作，古怪畫面賽後被網民瘋傳，哥迪奧拿表示：「10個打11個情況下，我哋好有耐性，史東斯、貝拿度施華、洛迪、所有人都踢得好出色，我喺曼城教咗7年，仍然都係好激動，我為呢班球員感到光榮。」

復出即刻奉獻絕殺嘅艾寧夏蘭特，成為英超史上第1個喺頭12場聯賽入18球球員，更加特別嘅係，佢爸爸夏蘭特球員時代喺英超踢10年(諾定咸森林、列斯聯、曼城)，總入球數字亦係18球，囝囝只係用3個月時間就追平老竇10年紀錄。