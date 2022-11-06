闖男子職業第3勝　吳安儀成全英賽5年來首位贏波女將

香港「四眼Cue后」吳安儀周六(5日)出戰桌球全英賽外圍賽再挑戰職業男球手，她以6比4擊敗簡域克(Jenson Kendrick)成功闖關，迎來今季在男子職業壇的第3勝，並且是5年來首位能夠在全英賽贏波的女將。

31歲的吳安儀開局已轟出一Cue91度，並一度將比數領先至4比2，隨後簡域克力追下曾以4比4平手，但稍休後安儀續向對手施壓，特別在第10局更先後Pot入綠波、啡波及藍波，順利通過「安全線」，贏得個人首場全英賽事，同時也是自2017年伊雲絲於世錦賽外圍賽後，首位在桌球「三冠大賽」中取得勝仗的女子球手。

目前在男子職業球壇世界排名101位的安儀，繼在威爾斯公開賽外圍賽力挫中國吳宜澤，以及早前在英國公開賽淘汰前世界冠軍杜赫迪之後，第三次戰勝男士闖關；而明日她將於謝菲爾德面對前全英冠軍史提芬斯爭逐外圍賽次圈，她若能再取得三場勝仗，將可躋身本月12日展開的正賽。

安儀獲勝後亦相當興奮，在個人社交平台與球迷分享喜悅；而香港另一位球手李俊威則以6比3擊敗獲外咭參賽的女將簡娜，外圍賽首圈過關，下仗將面對馬克戴維斯。至於傅家俊則於明日亮相，面對中國的白浪寧。