【香港七欖】港隊名次賽憾負加拿大　下場鬥亞洲宿敵日本

國際七人欖球賽周日（6日）上午進行名次賽。香港隊面對加拿大，儘管靠著姚錦成達陣，一度反超前，卻未能延續到完場，以17：19飲恨，將於下午1時40分鬥亞洲宿敵日本。

港隊在「死亡A組」連負澳洲、新西蘭和薩摩亞，落入名次賽對加拿大，略顯慢熱，開局分半鐘被撕破防線，一度落後0：14。但韋兆新和禾獲特接連達陣，追成12：14。換邊後，姚錦成更由左路衝入得分區，反超前17：14。可惜完場前兩分鐘再遭對手達陣，以17：19飲恨。

李卡度步入採訪區，臉上是未乾的汗水和失望。「昨日對新西蘭和薩摩亞，證明我們有能力在強隊身上得分，覺得今日好大機會贏。雖然上半場好早失了兩球，但成隊波，尤其是阿成（姚錦成）好努力追分⋯⋯」完場前兩分鐘，港隊仍領先3分，他失望的是明明勝利近在咫尺，卻從指縫溜走：「最尾我們有兩次攻勢，我失一球，Max（禾獲特）失一球，兩個機會擺在面前卻未能把握。」

不過，港隊進步顯而易見。由對澳洲「捧蛋」，到對新西蘭和薩摩亞合共5次達陣，今日對加拿大，更在落後14分下一口氣反超前。他說動力源自球迷：「每次出場、碰球都會獲得好多支持，觀眾就是我們的energy。」而一場勝仗，是他心目中對「香港觀眾的一個交代」。

「沒打擊信心，反而更有動力，更想贏。」港隊是上屆亞巡賽和亞運冠軍，但相比起贏亞洲對手，對李卡度來說，或許輸給世界列強得著更大。「對亞洲弱少少的球隊，你失誤還可補救，但這裏沒有這種機會，你失誤對手就會達陣，每球都要好好珍惜。」下場名次賽屬港隊和亞洲宿敵日本之爭，港隊曾於上周亞巡賽泰國站力挫對手封王。