絕殺+紅牌！基奧特「神魔合一」幫A米險勝

周日(6日)凌晨2場意甲大戰夠晒精彩，其中上季冠軍AC米蘭憑後備上陣嘅基奧特89分鐘入波，主場以2比1絕殺史柏斯亞，但呢位36歲老將亦因為除衫慶祝，攞第2張黃牌被趕出場，可以話係集天使與魔鬼於一身。

AC米蘭上半場由迪奧靴南迪斯近門射入打開紀錄，換邊後出現極具歷史意義一幕，被A米外借去史柏斯亞嘅「星三代」丹尼爾馬甸尼射入靚波扳平，相隔5,333日後，再有馬甸尼家族球員喺聖西路球場入波。

不過，呢位21歲進攻中場今次係倒戈射破AC米蘭打門，身為A米名宿嘅爸爸馬甸尼見到，都唔知應唔應該覺得開心。

A米被對手扳平後，教練皮奧利隨即作出調動，包括換入基奧特搏殺，呢位法國國腳上仗歐聯入2球及2次助攻，今場意甲亦有佳作，89分鐘接應長傳飛身射入，佢一時太興奮，忘記已有1張黃牌在身，除衫慶祝入波，被球證出示第2張黃牌趕出場，幸好冇影響球隊全取3分。

同日榜首大戰，拿玻里憑域陀奧森漢、艾利夫艾馬斯各入1球，作客以2比1反勝阿特蘭大，取得聯賽9連勝，領先第2位AC米蘭6分，阿特蘭大跌落第3位。