不讓何詩蓓專美　列迪姬破塵封9年世界紀錄

香港的何詩蓓在100、200自稱霸，同場在世界盃短池游泳賽印弟安納波利斯站爭逐的美國超級飛魚列迪姬同樣搶鏡，美國時間周六(5日)晚在其強項的女子800米自由泳決賽再顯霸氣，以7分57秒42刷新了塵封9年的世界紀錄，這是她一周內所創的第2個世績。

這位已擁有10面奧運獎牌的美國天后繼一周前改寫了女子1500米自由泳世績後，連續打破了兩項中距離項目的世界紀錄，她在800自決賽完全無敵，愈游愈快，終以7分57秒42奪得今站第二面金牌，並打破了西班牙名將貝蒙迪（Mireia Belmonte）於2013年8月所創的7分59秒34的短池世界紀錄，並推快接近兩秒。

列迪姬過去甚少出戰短池世界盃，這是自2014年後首次在短池亮相，似是為下月的短池世錦賽作準備，而值得一提這是列迪姬個人第17次打破(長池及短池)世界紀錄，超越了第三位加拿大的Summer McIntosh，與美國的Leah Smith並列第二位，僅次於打破29次世績的「傳奇水怪」菲比斯。

列迪姬今站與何詩蓓在200米自由泳決賽較量，當時她以1分52秒10獲得銀牌，並在400自奪金；而上周在多倫多站，她在1500自決賽，以15分08秒24打破短池世界紀錄，比舊紀錄推快了9.77秒，相當「恐怖」。