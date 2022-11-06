超級星期日　英超四大豪門爆激鬥

周日(6日)晚英超好波連場，包括車路士對阿仙奴、熱刺對利物浦，其中熱刺主場對利物浦。熱刺近況欠佳，加上剛於歐聯生死戰前往法國惡鬥完馬賽，球員體力負荷甚大，或會影響今仗發揮。利物浦表現退步，攻力不及以往銳利，考慮到「紅軍」近4場聯賽總入球全開3球或以下嘅走勢，寧願博中位數3.5球入球細。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺近期頻頻失利，包括喺聯賽接連不敵兩支前列球隊曼聯及紐卡素，即使對弱隊般尼茅夫，都曾經一度落後兩球，戰至補時先至反勝，表現欠缺說服力。

前鋒孫興民上仗歐聯受傷，今仗將會缺陣，單靠哈利卡尼數胡，攻力自然打折扣。加上熱刺近10次對利物浦錄得3和7負劣績，明顯被對手食住，恐怕今仗難佔優勢。

利物浦水準不穩

利物浦今季成績大倒退，近7場聯賽僅兩勝，而且兩場勝仗都係主場贏1比0，近4場聯賽合共只入3球，上仗歐聯更踢到85分鐘先至入波。

「紅軍」進攻效率低，好大程度上因為沙迪奧文尼離隊後，破壞咗原本行之有效嘅進攻模式，加上新加盟射手達雲紐尼斯水準不穩，穆罕默德沙拿孤掌難鳴，今仗面對逼搶硬朗嘅熱刺，要組織攻勢，肯定更加舉步維艱，入波機會唔大。

直播表

周日2:00pm 澳職 西部聯 Vs 阿德萊德聯

無綫myTV Super

周日7:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 拖連奴

Now 638

周日8:00pm 英超 車路士 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日8:00pm 法甲 羅連安特 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日8:30pm 德乙 漢堡 Vs 雷根斯堡

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 曼聯

Now 621

周日10:00pm 英超 修咸頓 Vs 紐卡素

Now 623

周日10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 水晶宮

Now 622

周日11:15pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 華倫西亞

Now 632、Viu TV 第96

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 利物浦

Now 621、611

周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 馬略卡

Now 632

周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 國際米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 里昂

Now 639

周一4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 西維爾

Now 632