爭年終錦標夢碎　「1哥」艾卡華斯因傷退賽

世界「一哥」艾卡華斯周日（６日）宣布，因腹部拉傷的關係，決定放棄爭逐即將上演的ATP年終賽及台維斯盃決賽周，今季提早收咧，預計要養傷6星期。

周五在巴黎大師賽因傷退賽的艾卡華斯，原本希望退賽可以令傷患盡快恢復，以百分百狀態出戰生涯首個年終賽，但事與願遺經醫生診斷後認為腹部肌肉拉傷甚為嚴重，這位19歲西班牙新星在聲明中表示:「經醫療團隊商議後，因為左邊肌肉撕裂，預計需要六周恢復，很可惜我不能參加年終總決賽及台維斯盃，這對我來說錯失了這兩項大賽實在很難過，但我會樂觀對待，專心康復。」美國的費斯將補替其位置出戰ATP總決賽，而年終賽將是今季網壇最後一項大型賽事。

年終賽將於本月13至20日在都靈上演，而西班牙則於11月25日至12月5日出戰台維斯盃。

至於正在舉行的女子WTA年終賽，世界「一姐」施華德在小組最後一輪賽事，以直落兩盤6比3、6比0橫掃美國的歌芙(Coco Gauff)，在小組３戰全勝以首名出線4強；而法國的加西亞則在落後一盤的情況下，以4比6、6比1、7比6(5)擊敗卡莎堅娜(Daria Kasatkina)，勇闖4強。