港超聯　標準流浪求開齋　傑志望反彈

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斧山道運動場周日（6日），上演由標準流浪對傑志的「中銀人壽香港超級聯賽」。今場標準流浪由盧兆崎把守大門，基藍馬，金旻奎及賈思浩任3中堅，「宜嘉就做」正選上陣，祖連奴於前線攻堅。傑志方面，查理史葛復任正選，與米基爾和基爾頓組成中場鐵三角，明加索夫與羅梓駿分居左右兩翼，支援擔正的丹恩奴域。(港台電視32、on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

33 法蘭度

55 基藍馬

89 賈思浩

90 祖連奴

傑志正選：

86 保羅 ［GK］

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧 ［C］

7 明加索夫

9 丹恩奴域

10 基爾頓

15 羅拔圖

17 米基爾

18 周緣德

77 費蘭度

標準流浪後備：

11 梁興傑 [GK]

2 楊學敏

7 劉智樂

9 林學曦

14 余在言

17 龍梓軒

18 楊迪麟

20 陳曜燃

22 陳耀祖

23 謝偉俊

29 呂卓芹

94 韋健豪

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

8 文尼亞斯

19 黃洋

20 趙聡悟

22 賓紀文

24 顏卓彬

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

74 甘智健

88 艾力士

99 潘沛軒

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）上演第2周補賽，標準流浪於主場斧山道運動場迎戰傑志。流浪至今在聯賽仍未開齋，而傑志剛戰亦遭逢今季首場敗仗，兩隊今場為求反彈定必搏盡！(港台電視32、on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場被和富大埔臨完場前一刻逼和，技術顧問米路認為球隊屬表現較佳一方，對未能獲勝感到失望。流浪暫時3場聯賽未嘗一勝，米路希望球隊今場可以擊敗傑志，藉此提升士氣及信心，但強調絕非易事：「傑志啱啱輸完畀理文，今場一定落足力，令比賽更加難踢；不過變相佢哋壓力反而好大，始終流浪陣中有唔少具經驗球員，絕對有力同對手抗衡。」

流浪隊長兼中場主力林嘉緯，就對自身表現感到不滿：「之前對晉峰撞傷肋骨，一直負傷上陣，導致表現有一定影響，而狀態都需要提升。」今場倒戈傑志，「嘉緯」大讚對手實力強勁、板凳深度出眾，表示流浪會先專心做好防守，並嘗試箝制明加索夫，再靜待機會反擊。

傑志上場借負理文，各項賽事錄得首敗，總監兼主教練朱志光表示可令球隊認清弱點，相信陣中球員身經百戰，很快可以作出調整。今場需要作客斧山道，「朱Sir」承認球場或不利己隊進攻，但認為對手不會刻意死守：「斧山道比較狹窄，加上驚會好大風，要破密集好難；不過流浪唔會踢消極足球，你叫『嘉緯』、『均宜』縮晒喺後面，吓吓大腳踢走，佢哋做唔到。」

今季回巢的費蘭度，近仗以左翼衞身份亮相，他指適應上未有太大問題：「過往都曾經踢過依個位置，踢落好舒服，當然一定仲有嘢要改善，但整體對自身表現滿意。」「藍鳥」上場不敵理文，費蘭度笑言這就是足球，今場對流浪希望踢得比之前更好。

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