巴利做救世主　FC洛杉磯奪美職總冠軍

周日(6日)凌晨美職季後賽總決賽，出現戲劇性賽果，FC洛杉磯踢到加時補時8分鐘，憑加里夫巴利入波，以3比3逼和費城聯，最後更加喺互射12碼階段勝出，奪得球隊史上首個美職總冠軍。

今場比賽過程峰迴路轉，FC洛杉磯上半場28分鐘，由中場基連阿哥斯達入波打開紀錄，換邊之後，費城聯靠丹尼爾加斯達回敬1球扳平。

踢到83分鐘掀起第一個高潮，FC洛杉磯中堅捷西斯梅里路建功，為球隊再次領先，但僅過2分鐘，費城聯同樣由中堅積克艾利洛入波逼和2比2，需要加時決勝負。

戰至加時補時4分鐘，積克艾利洛再入1球，為費城聯反超前3比2，以為冠軍在望。點知後備上陣嘅加里夫巴利加時補時8分鐘入波，為FC洛杉磯扳平3比3，需要互射12碼。

費城聯球員可能洩晒氣，3輪主射都宴客，FC洛杉磯4射3中勝出，成為總冠軍。

主角加里夫巴利上季為皇馬上陣7次入1球，都獲得西甲及歐聯冠軍，佢今季亦僅為FC洛杉磯上陣13次入3球，仍然成為奪冠最關鍵人物，真係天生冠軍命，今屆世界盃，巴利隨時可以為威爾斯創造驚喜。