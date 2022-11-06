倫敦打吡　阿仙奴劏車最拿手

周日(6日)晚英超頭場爆發倫敦打吡，車路士主場火併「一哥」阿仙奴。「車仔」連續3仗聯賽失分，防線甩漏多多兼傷兵滿營，不宜高估；相反阿仙奴今季12仗聯賽贏10仗，近年正式賽事碰頭亦食住對手，有力反客為主，今仗開平手盤咁筍，一於撐作客嘅阿仙奴。(Now 621及611周日晚8時直播)

「車仔」自新帥樸達喺9月中途上任後，一度止住頹勢，可惜近3輪聯賽只得2和1負，包括樸達上輪領軍造訪舊東家白禮頓卻慘敗1比4，接手後首嘗敗績，中場羅夫度斯卓克及後衞杜利奧查洛巴更齊齊擺烏龍。

去到上周中歐聯，車路士險勝薩格勒布戴拿模2比1，再有左翼衞芝維爾傷出，連同門神阿列沙巴拿加、尼高路簡迪、列斯占士及韋斯利科芬拿等中後場繼續養傷，防線有得震冇得瞓。

史達寧雖然對薩格勒布戴拿模有入波，但佢自8月尾於聯賽已陷入球荒，而今仗倒戈嘅奧巴美揚回歸英超後僅入1粒，夏維斯表現亦時好時壞，攻力大打折扣。

全民皆兵信心爆棚

另一邊廂，阿仙奴早前經歷聯賽與歐霸兩仗不勝，好彩上輪聯賽及時回勇，喺主場大勝諾定咸森林5比0，連後備入替嘅奇兵雷斯尼爾遜都省入兩粒兼交出助攻，令人喜出望外，開咧後12仗聯賽豪取10勝1和僅1敗。

「兵工廠」再喺上周中歐霸小勝蘇黎世1比0，保住首名直接進身16強，信心返晒嚟。何況近年阿仙奴專剋「車仔」，唔計無關痛癢嘅熱身賽，雙方近5次喺正式賽事交手，「兵工廠」取得4勝1負，包括近兩次作客史丹福橋球場贏晒，平手盤可謂坐和望贏。