港超聯　傑志兩球力挫標準流浪

斧山道運動場周日（6日）上演由標準流浪對傑志的「中銀人壽香港超級聯賽」，最終傑志憑明加索夫及文尼亞斯於下半場各建一功，以2比0擊敗標準流浪。

今場標準流浪由盧兆崎把守大門，基藍馬，金旻奎及賈思浩任3中堅，「宜嘉就做」正選上陣，祖連奴於前線攻堅。傑志方面，查理史葛復任正選，與米基爾和基爾頓組成中場鐵三角，明加索夫與羅梓駿分居左右兩翼，支援擔正的丹恩奴域。

上場聯賽被理文打破不敗身的傑志，開局即主導形勢，13分鐘，丹恩奴域回後，基爾頓禁區頂勁射被盧兆崎撲出，兩分鐘後，艾里奧接應右路罰球頭槌攻門高出。「藍鳥」繼續施壓，戰至38分鐘，明加索夫左路擺大位射門，未能考驗盧兆崎，7分鐘後，查理史葛中路主射罰球中楣彈出，令兩隊0比0平手完上半場。

傑志換邊後繼續佔據較多控球，並於57分鐘，終於憑費蘭度左路傳中，明加索夫近門頂入先開紀錄。落後的流浪先後換入劉智樂及余在言加強攻力，75分鐘，明加索夫傳中，流浪球員頭槌解圍不遠，明加索夫再傳予米基爾射門，未能射破今場表現出色的盧兆崎。流浪於81分鐘，一度由祖連奴門前射入，惟被判越位在先，5分鐘後，明加索夫禁區頂起腳，被盧兆崎接實。戰至補時階段，基爾頓於流浪禁區內剷走盧均宜腳下球，文尼亞斯門前射成2比0完場。

標準流浪技術總監米路，賽後表示今場面對強敵傑志雖然落敗，但球隊表現值得給予掌聲：「對手傑志係香港最好嘅球隊，陣中球員質素同默契都好好，仲有唔少球員坐喺後備席，佢哋係有好大調整空間，去保持高水平表現，我覺得我哋今場表現唔錯，踢出今季最好表現。」米路指出球隊上半場成功限制傑志進攻，沒有給予對手太多機會，但他就對今場球證判決頗有微言：「我認為今場球證都有犯錯，尤其比賽開局我哋係應該獲得12碼機會。」

今場作客斧山道運動場的傑志，面對流浪成功重拾勝軌，總監兼主教練朱志光賽後直言「收貨」：「流浪防守好集中，但我哋球員好有耐性，一直喺到等機會，減少咗好似之前因為太急傳失波，而畀對手打反擊嘅機會。」「朱Sir」又預計之後其他對手亦會同樣縮後防守，每場賽事對傑志無疑屬很大困難，希望球員可以提升破密集的能力。