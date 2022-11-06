【香港七欖】陳頌豪創歷史：一圓兒時夢想

今屆「香港國際七人欖球賽」，香港球證陳頌豪成為賽事首位華人男子主裁判。這位前嶺南大學欖球隊員興奮地表示：「踏進大球場草地感覺很不真實，現在終於一圓兒時夢想。」

29歲的陳頌豪中學時期開始接觸欖球，曾是嶺南大學校隊成員的他6年前因傷患無奈掛靴，不過他在機緣巧合下參加球證訓練班，以另一方式延續欖球生涯，去年成為「世界七人欖球系列賽」史上首位華人男球證，他亦負責過奧運外圍賽，累積不少「大賽經驗」。對於首次擔任「香港7欖」主裁判，他興奮地表示：「心情好開心和興奮，由宣布7欖延期，到終於踏進這片草地，感覺很不真實。」

國際球證需要不時參與外國比賽，陳頌豪指工作方面需作出協調，疫情亦對他帶來很大挑戰：「好難有公司容許你周圍飛，目前自己都有兼顧保險、市場推廣和教練工作。我是在疫情期間入選成為世界賽球證，但當時香港很多設施封了，作為球證要保持狀態都有點辛苦，但總算踏出了第一步。」由球員轉型球證，終於回到香港主場負責國際賽事，陳頌豪直言意義重大：「做球員時都有幻想過在香港大球場打比賽，現在用另一個方法圓夢都很開心。」