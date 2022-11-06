姚錦成不言退　冀明年4月主場再寫完美結局

香港七欖前，姚錦成說過，這是他的主場最後探戈。但結果不似預期，港隊周日（6日）以17：24不敵日本，累計五仗全敗出局，讓阿成覺得不能這樣退下來：「我好執着，最不想輸給日本，覺得贏回來才能退下來。」

被編入「死亡A組」的港隊連負澳洲、新西蘭和薩摩亞，落入名次賽，再不敵加拿大和日本，睽違三年的主場秀，在吶喊與嘆息的交錯中，以五連敗作結。姚錦成和哭紅眼睛的麥季聰步入採訪區，阿成笑笑：「衰仔，沒想到他有感性一面。」但感性的豈止阿聰。

時間回溯到17年前，阿成還是坐在看台的「小球迷」，暗暗立下目標——在兩年內加入港隊。目標超額完成，他不只穿上港隊隊衣，還在21歲那年用球員身份，切切實實踩在大球場草地上，參加香港七欖。「原來達成目標的感覺咁正，由那刻開始，我就不斷push自己。」阿成憶述。把自己「push」到亞運銀牌、金牌，助港隊坐上「亞洲一哥」的位置，代價是左腰椎間盤突出，動刀兩年後，光站着都會「好緊、好酸痛」的程度。

正因身體不勝負荷，阿成才會預告，今屆七欖是他的主場最後探戈，並於明年杭州亞運後退役。但結果顯然不是他想要的。「哪一刻讓你覺得還不能退下來？」記者問。「對日本這場。我好執着，最不想輸給他們，覺得要贏回來才能退下來，會想想打不打明年4月（下屆七欖）。」他回答。幾個行家樂得拍手，幸運的話，還能在主場目睹阿成奔跑多一次。

生涯打過11屆七欖，他從沒有膩的感覺，特別是跑出球員通道，「感受到澎湃的氣氛、觀眾的熱情，我同自己講一定要努力。」阿成在五場賽事三次達陣，可惜的是，終究未嘗一勝。「無論對哪隊都好，好想贏一場給主場觀眾看，好想好想好想表現得更好，告訴大家香港欖球隊好勁。」重複四遍的「好想」，或留待明年4月實現。但阿成表示，可能要在下屆七欖和巴黎奧運資格賽之間「二揀一」：「奧運永遠是我的夢想，每次都差少少去到，會和教練傾傾打不打資格賽，但要在4月（七欖）和資格賽之間取捨。」