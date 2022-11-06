【香港七欖】斐濟五連霸斷纜　澳洲絕地反勝封王

香港七人欖球賽周日（6日）在香港大球場煞科，全日吸引2萬1千人入場，賽事三日合計6萬5千人入場。上屆世巡賽冠軍澳洲在一度落後0：12下，上演絕地反擊，下半場三次達陣，包括Nathan Lawson在最後21秒闖進得分區，以20：17反勝19屆香港站盟主斐濟，捧起冠軍獎盃。

力爭六連霸的斐濟在一連三日賽事盡顯強勢，在分組賽擊敗日本、西班牙和美國，晉級八強，再挫南非和薩摩亞，闖進銀盃決賽。反觀澳洲作為上屆世巡賽冠軍，晉級過程略為曲折，在「死亡A組」不敵薩摩亞，以小組次名出線，四強對法國僅贏3分。

斐濟開局一分鐘有Josua Vakurinabili先開紀錄，再有Waisea Nacuqu達陣及射入附加罰球。但澳洲展現強大韌力，憑Henry Hutchison突破重圍，半場追成5：12，換邊後，他與Tim Clements再度達陣，縮窄到2分差距，雖然時間站在斐濟這邊，但澳洲拒絕妥協，Nathan Lawson在完場前21秒衝入得分區，以20：17絕地反勝，在煙火和全場狂呼中捧盃。至於法國在銅牌賽擊敗薩摩亞，摘下季軍。