「Big 6殺手」沙拿起孖　利物浦擊敗熱刺

周一(7日)凌晨英超大戰，利物浦作客以2比1擊敗熱刺，結束聯賽2連敗頹勢，前鋒穆罕默德沙拿再次扮演「Big 6殺手」，包辦紅軍2個入球，呢位30歲埃及國腳今季各項賽事上陣20場創造19球，以行動反擊「回塘論」。

利物浦前2場英超分別不敵諾定咸森林、列斯聯，上仗歐聯擊敗拿玻里後，整體狀態有改善，特別係一對前鋒穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯愈來愈合拍，兩人繼上仗歐聯各入1球之後，今仗又合作創造第1個入球，開賽僅11分鐘，達雲紐尼斯傳畀沙拿射入。

上半場末段，熱刺中堅艾歷迪亞頭槌回傳失誤，被穆罕默德沙拿截到波，單刀射成2比0。

熱刺下半場傾力反擊，踢到70分鐘，後備上陣冇耐嘅古路施夫斯基妙傳畀哈利卡尼窄角度射入，追至1比2，但呢支倫敦勁旅之後未能再入波，最終輸1比2，近4場英超輸3場，被紐卡素反超前，跌至第4位。

利物浦贏波功臣穆罕默德沙拿獲得71.5%支持，當選今場官方最佳球員，佢話：「我專注比賽，好開心可以為球隊作出貢獻，我哋上半場發揮非常好，下半場可以再入波，但欠運。」

沙拿今場3次射門入2球，佢一向係「Big 6殺手」，對曼聯累積入10球，對曼城及熱刺，同樣入過9球，至於對阿仙奴及車路士，亦各入過8球。

穆罕默德沙拿今夏同利物浦續約，獲得35萬鎊周薪後，被批評水準下滑，但其實佢今季各項賽事上陣20場創造19球，包括射入14球及5次助攻，以每季頭20場計算，呢個數據係佢效力紅軍6季以來第2佳成績，僅次於上季頭20場創造28球，證明自己並冇回塘。