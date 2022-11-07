卓林普轟147　奧蘇里雲4奪冠中冠欠風度被插

上月在紅館捧走香港大師賽的「火箭」奧蘇里雲，周日在冠中冠錦標賽決賽以10比6擊敗貢獻一Cue147的「準神」卓林普，自2018年後首次捧走這項榮譽，生涯第4度贏得冠中冠錦標。

冠中冠決賽上演強強對決，世界「一哥」奧蘇里雲全力開火，轟出三Cue「破百」及六Cue50+，而過去對奧蘇戰績佔優的「二哥」卓林普在第8局轟出一Cue147，這是「準神」在生涯的第7桿，也是官方紀錄的第181桿及今季第5桿147，然而卓林普這股氣勢也難抵奧蘇里雲的強勢，終於奧蘇在由頭帶到尾的形勢下以10比6獲勝，繼2013、2014及2018年後，第4度贏得冠中冠榮譽，袋走15萬鎊冠軍獎金，衞冕失敗的卓林普都有6萬鎊進賬。

這是奧蘇里雲跟卓林普自世錦賽後首次碰頭，而雙方戰績亦拉近至卓林普6勝5負，不過，「準神」轟出147時，奧蘇里雲的表現卻惹來爭議，就連「桌球皇帝」亨特利、前世界冠軍杜赫迪及麥克艾倫都批評「火箭」欠體育精神。

按照慣例一位球員轟出147後，對手都會向上前握手祝賀，而今仗當卓林普在第8局打出147後，相當興奮激動振臂，但奧蘇里雲卻沒有任何回應，沒有伸手作祝賀，只是安坐在椅上；對於「火箭」的態度外媒指有欠風度，並認為其態度令人難明:「奧蘇里雲今年世錦賽上決戰擊敗卓林普後，激動地躺在卓林普懷裡哭泣，而這一幕，奧蘇里雲動也不動，真是不可思議。」

奧蘇沒有上前向卓林普祝賀的行為，傳奇球星亨特利及名將麥克艾倫都表不滿，二人認為是缺乏體育精神的表現。亨特利直言:「我不喜歡對手在比賽中表現更出色，這一點誰也不能與我相比，但該握手時就要握手，他打出147，而那時候你又領先6比1，應該去握手，真是不可思議。」

至於「小鋼炮」北愛爾蘭球星麥克艾倫強烈抨擊奧蘇的處理手法，「我可以好肯定，這是第一次發生這種事，你花兩秒表現出一些尊重，對於一個被多人崇拜的偶像來說，不是難事。」