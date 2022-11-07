祖記21歲新星又入波 自爆向迪比亞路偷師

周一(7日)凌晨意甲大戰，祖雲達斯回勇，主場以2比0擊敗國際米蘭，21歲中場新星法基奧利連續2場聯賽入波，佢透露一直有研究祖記名宿迪比亞路嘅射波技巧，所以有今時今日嘅成績。

雙方上半場互無紀錄，換邊之後，祖雲達斯中場菲臘高斯迪發揮助攻王本色，52分鐘左路快放傳中，由拉比奧特射入。拉比奧特成為祖記第3位喺意甲射入國米大門嘅法國中場，另外2位正係球王級嘅柏天尼同施丹。

戰至84分鐘，菲臘高斯迪橫傳畀法基奧利射成2比0，呢位意大利U21小國腳繼上輪意甲對萊切，射入全場唯一入球後，又再次建功。

賽後法基奧利自爆入波秘訣，就係向2位前祖記名將偷師：「我細細個已經研究迪比亞路射波技巧，近年喺操練時經常睇保羅戴巴拿射門，佢入過好多波，從佢身上獲益良多。」

祖雲達斯取得聯賽4連勝，兼不失球，升上第5位，僅落後第3位拉素及第4位阿特蘭大2分，重新加入爭前4位行列。

同日另1場大戰「首都打吡」，拉素憑菲臘安達臣入波，以1比0擊敗羅馬。