【女足粉絲團】和富社企取得今季第1分

賽馬會女子足球聯賽 (甲組)上剛過去的周末，進行了3場第4周的賽事，其中和富社企作客港會賽程0比0，取得今季第1分。至於車路士足球學校(香港)則繼續奏捷，以1比0力克實力分子頌恩公民。

首3周賽事先後0比5不敵沙田、0比1負於大埔，以及吞掉「車女」「10蛋」的和富社企，周日(6日)作客香港足球會足球場，面對今季表現大跌Watt的港會。最終兩無紀錄完場，和富社企雖然繼續零入球，但和波足以讓這隊「橙衫軍」取得今季第1分，在積分榜繼續壓住包尾的大聯盟足球學院，排第7位。和富社企隊長楊曉欣賽後表示：「呢第1分對我哋嚟講非常有意義，大家都知今季係我哋第一次踢甲組，礙於球員經驗尚淺，所以都冇人睇好我哋，好多都覺我哋係『魚腩』。上場輸咗10球之後，我哋曾經迷惘過，但總算冇氣餒到，教練亦喺周中安排咗針對性嘅練習畀我哋，為對港會呢場做準備。好開心臨場大家都發揮到應有水準，終於畀我哋攞到呢1分，證明我哋係有能力喺甲組繼續奮戰落去！」

上周六(5日)晚假青衣東北公園舉行的前列大戰，車路士足球學校(香港)憑前鋒梁匡蕎一箭定江山，以1比0擊敗頌恩公民，豪取4連勝。開賽初段公民即積極搶攻，為「車女」後防帶來一定壓力。惟抵禦了對方一輪急攻後，「車女」逐漸站穩陣腳，並且取回大部分攻勢。16分鐘，「車女」右路開出角球，梁匡蕎遠柱把握機會射入全場唯一入球，最終以1比0保持長勝。

同日較早時間，於賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場，鳴笛的沙田對傑志。賽前3戰全勝的沙田，面對傑志竟全場陷於劣勢，最終以1比4飲恨，遭打破今季不敗金身。

【賽馬會女子足球聯賽 (甲組)】

第4周戰果

沙田 1比4 傑志

車路士足球學校(香港) 1比0 頌恩公民

港會 0比0 和富社企