19歲新星魯尼粉碎祖高域好夢　首奪大師賽

爭取在巴黎大師賽成為「7冠王」的塞爾維亞球星祖高域，夢想幻滅，周日在決賽以6比3、3比6、5比7不敵19歲丹麥新星魯尼，被終結巡迴賽及巴黎大師賽的「雙重」13連勝紀錄，而魯尼首奪ATP1000大師賽錦標，並成為此賽自1986年德國傳奇碧加之後最年輕的男單冠軍。

隨着世界「一哥」艾卡華斯因傷中途退賽，丹麥的魯尼輕鬆直入決賽，面對擁有21項大滿貫冠軍的塞爾維亞天王，魯尼表現搶鏡，35歲的祖高域創紀錄的56次亮相大師賽決賽，而魯尼卻是生涯首次，這位丹麥新星在晉級過程中淘汰了四位TOP10球手，更在決賽花了兩小時32鐘爆冷挫敗祖高域，成為自1973年以來首位在巡迴賽同一項賽事中擊敗五位TOP10而奪標的球員。

「這對我很大意義，這個星期實在太完美，能夠獲得權利與祖高域此分享這個球場，相當難忘。」這是魯尼在ATP巡迴賽連續第4個決賽，也是過去21場比賽的第19場勝仗，即將公布的最新世界排名將會登上個人新高的第10位。「坦白講，這個感覺真是很高，如果你4星期前跟我說可以躋身前10，我會反問你有冇搞錯，但這刻我真的超級自豪。」魯尼將是史上首位躋身世界前10位的丹麥男將，同時超越了美國的費斯，成為今季ATP年終賽第一後補球員，很有機會爭逐這項年終的最大榮譽。ATP年網賽將於本月13日在都靈展開。