超越雲格　阿迪達發表奪冠宣言

阿仙奴上仗英超以1比0擊敗勁敵車路士，領隊阿迪達執教兵工廠150場比賽，贏咗87場，成為球隊史上領軍首150場最佳成績主帥，阿迪達更豪言阿仙奴已具備奪冠能力。

阿仙奴今季英超13戰取得11勝1和1負，領先第2位曼城2分，展現冠軍相，主帥阿迪達功不可沒，根據OPTA數據，呢位40歲西班牙少帥執教兵工廠150場，取得第87場勝仗。

以領軍首150場計算，阿達達成為阿仙奴史上贏波最多嘅領隊，第2位係雲格同格拉咸，兩人都係82勝。

阿迪達今場仲為阿仙奴創出一個紀錄，就係令兵工廠成為英超史上首支作客擊敗車路士10次嘅球隊，名副其實係「劏車專家」。

賽後阿迪達對於球隊爭冠感到樂觀：「以現時情況來講，我哋有能力爭冠，但足球世界千變萬化，今日同明日可能好唔同，只需享受當下，睇下曼城過去6年嘅成就，佢哋係世上最佳球隊，有最好嘅領隊，各項賽事都有穩定表現，必須尊重佢哋，我哋亦要變得更好，更有競爭力，現時成績唔錯，但仲有一段漫長旅程。」

世界盃舉行之前，阿仙奴仲有2場比賽，包括英聯盃主場對白禮頓，英超作客對狼隊。