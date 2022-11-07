戴上隊長臂章責任更大　陳曉鋒樹立好榜樣

「大埔隊中好多失意球員，大家都想證明畀外界睇，其實我哋係踢得嘅。」陳曉鋒今季以隊長身分隨和富大埔重返港超聯，闊別一年再戰頂級聯賽，肩負更大責任的「肥頭」，曾經因被職業聯賽淘汰而被迫轉行，今季選擇由半職轉正職，他說只因希望為年輕球員樹立榜樣，並認為陣中球員都有過類似經歷，令一班「綠戰士」更加團結。■圖、文：林卓臻

「記得13、14歲放學後就會落球場踢波，當時細細嘅球場內，高峰時期可以有50幾人等住跟隊鬥波，由於學校喺附近，老師仲會嚟球場趕我哋，叫我哋唔好踢波，以免影響校風。」靠在寶雅苑球場欄網邊，從小在大埔長大的陳曉鋒，道出兒時在這個硬地場踢波的回憶。那時候處於叛逆期的「肥頭」，應該沒想到自己有朝一日，會以大埔球員身分，出現在廣福球場外的宣傳海報上，更成為大埔隊長。

今季開鑼戰帶領球隊步出旺角大球場，戴上隊長臂章的「肥頭」那刻感觸良多：「係好熟悉又好陌生嘅感覺，估唔到自己仲有得踢，當時二千幾人入場睇，係會有『毛管戙』嘅感覺，但亦都好想快啲開波。」

為生計一度轉行

疫情關係，前東家天水圍飛馬最終散班，陳曉鋒慨嘆當時在球隊的際遇已不算好，最終結局更令他大受打擊，為生計他唯有轉行：「始終要搵食，出去打工後都冇諗會踢番（職業）。」但「肥頭」並沒有完全放棄足球，上季選擇重返大埔懷抱，征戰半職業性質的甲組聯賽，他說還是緣於一份情。今季季初一度以半職業身分效力的「肥頭」，最終決定豁出去轉為全職：「職業球員係好講求作息，如果因為出面份工，而缺席一節訓練，已經會對球隊造成負面影響。大埔有唔少年輕球員，我都想樹立一個榜樣，希望佢哋揀得呢條路，就要全心全意去付出。」

最佩服法比奧風範

「肥頭」職業生涯在大埔起步，當時隊中已有盧卡斯、杜度及黃威等焦點球員：「嗰陣有好多高質素嘅外援，自己只係無名小卒，負責執頭執尾嘅𡃁仔，估唔到依家變成隊長，係球隊嘅主力。」談到隊長風範，「肥頭」直言最佩服元朗時期的法比奧，並謙稱自己缺乏那種與生俱來的氣質：「隊友都成日笑我，話我又冇主見，又唔識講嘢。反而喺元朗時，法比奧係好有隊長風範，每個人都好信服佢。我唔會覺得做隊長，身分就唔同咗，反而鍾意同大家溝通，去令到對方進步。」

陳曉鋒Profile

出生日期：1994年12月8日（27歲）

身高：172cm

司職：中場

球衣號碼：17

曾效力球隊：佳聯元朗、香港飛馬、天水圍飛馬

現效力球隊：和富大埔

慶幸身邊同路人並肩作戰

在芸芸球員中被球會選為隊長，「肥頭」認為與自己從小在大埔成長有關，他笑言上到場，還是能感受到臂章的「沉重」，同時慶幸有一班與自己有過類似經歷的好隊友，如羅振庭、李家豪和李瀚灝等，與自己一齊並肩作戰：「每個人都好想話畀外界知，其實我哋係踢得嘅，只係我哋因一時嘅際遇落咗去，喺呢方面大家都有一個默契，就係我哋都仲想喺港超舞台證明自己，話畀人哋知，我哋係仲有能力嘅球員。」