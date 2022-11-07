歐聯16強抽籤　利物浦惡鬥皇馬　PSG撼拜仁

歐聯16強抽籤周一(7日)晚舉行，結果抽出兩場決賽翻版戲碼，利物浦抽到上屆及2018年決賽對手皇家馬德里，皇馬兩屆都擊敗利物浦捧盃，今屆率先於16強碰頭；至於恨捧歐聯恨到發燒嘅巴黎聖日耳門(PSG)，竟然抽到拜仁慕尼黑，兩隊曾於2020年決賽碰頭，拜仁小勝捧盃，PSG能否過關真係難講。

利物浦今季英超表現反覆，高普都承認爭標渺茫，只能寄望歐聯攞好成績，但好不幸佢哋喺A組次名出線，依家仲抽到「剋星」皇馬，真係冤家路窄；事實上雙方近6次歐聯對賽，皇馬錄得5勝1和不敗，包括2018及2022年決賽贏波捧盃，對上一次利物浦取勝要數到2009年，利物浦今次闖關難度可想而知。

PSG對拜仁戲碼同樣矚目，雙方近9次歐聯交手，拜仁取得5勝4負稍為佔優，包括2020年決賽碰頭，當時拜仁憑京士利高文一箭定江山小勝1比0捧盃，前屆歐聯8強再碰頭，PSG作客贏3比2，並淘汰拜仁晉級，今次16強交手肯定打甩脾。

至於其餘對碰，曼城對RB萊比錫、車路士撞多蒙特、熱刺對AC米蘭，英超3強實力明顯較強，晉級難度相對較低，應可如願過關。歐聯16強淘汰賽將於明年2月15日重開，決賽於6月11日假土耳其伊斯坦布爾舉行。

歐聯16強抽籤結果：

RB萊比錫 對 曼城

布魯日 對 賓菲加

利物浦 對 皇家馬德里

AC米蘭 對 熱刺

法蘭克福 對 拿玻里

多蒙特 對 車路士

國際米蘭 對 波圖

巴黎聖日耳門 對 拜仁慕尼黑