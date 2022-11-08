巴西公布世盃名單　球星睇直播七情上面

世界盃決賽周仲有唔夠2個星期展開，5屆冠軍巴西周一(7日)公布26人大軍名單，由於「森巴兵團」人才濟濟競爭激烈，一眾球星睇巴西足總直播嗰陣都七情上面，安東尼馬菲奧斯、般奴古馬雷斯等得悉入選後都同親友激動擁抱。巴西今次名單有12人嚟自英超，包括曼聯3大球星都齊齊上榜。

巴西領隊迪迪今次點兵備受關注，尤其鋒線上面粒粒皆星，佢亦一口氣召入9名前鋒出戰決賽周，尼馬、李察利尼、加比爾捷西斯等多年核心順利入選，加比爾馬天尼利、安東尼馬菲奧斯等新星亦獲得徵召，較令人意外嘅係利物浦前鋒羅拔圖法明奴落選，同菲臘比古天奴、加比爾馬加希斯成為今次名單嘅「失意軍人」。

對一眾巴西國腳，今次世盃點兵有如考試放榜，唔少球星睇直播都勁緊張。李察利臣喺宣布嗰刻唔敢望，到聽到自己個名先彈起身慶祝；紐卡素中場般奴古馬雷斯就抱住BB，得悉入選後就癲咗咁大叫；安東尼馬菲奧斯着住巴西波衫，同幾位曼聯朋友圍圈跳舞慶祝；就連「入硬」嘅尼馬，落實入圍後都笑晒咁同朋友擊掌，相當肉緊。

巴西26人大軍當中，英超有12個球員入圍成為最大戶，當中曼聯、皇家馬德里同祖雲達斯各有3名球員入選，喺巴西國內聯賽效力嘅亦有3人，至於現年39歲嘅右閘丹尼爾，雖然今季轉戰墨超，但仍然獲領隊迪迪信任。巴西喺今屆決賽周身處G組，同組有塞爾維亞、瑞士同埋喀麥隆。

巴西26人大軍

●門將：艾利臣比加(利物浦)、艾達臣摩拉斯(曼城)、韋華頓(彭美拉斯)

●後衞：丹尼路雷斯(祖雲達斯)、堤亞高施華(車路士)、馬昆奴斯(巴黎聖日耳門)、基爾臣比爾馬(祖雲達斯)、丹尼爾(普馬斯)、阿歷士辛度(祖雲達斯)、艾達米列達奧(皇家馬德里)、阿歷士迪尼斯(西維爾)

●中場：卡斯米路(曼聯)、盧卡斯柏基達(韋斯咸)、費特(曼聯)、艾華頓列比路(法林明高)、般奴古馬雷斯(紐卡素)、法賓奴(利物浦)

●前鋒：尼馬(巴黎聖日耳門)、加比爾捷西斯(阿仙奴)、加比爾馬天尼利(阿仙奴)、拉芬夏比洛尼(巴塞隆拿)、李察利臣(熱刺)、雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)、安東尼馬菲奧斯(曼聯)、洛迪高高斯(皇家馬德里)、柏度古靴美(法林明高)