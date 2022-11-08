傅家俊轟兩Q「破百」　全英外兩連勝

「Wonder爸」傅家俊(Marco)周一在全英外圍賽繼續保持強勢，五度「起迫」兼轟出兩Cue「破百」，以6比4力挫英格蘭的蘭斯，躋身第3圈，而另一位港將李俊威與泰國名將沙安簡爭逐後惜敗止步。

上月在香港大師賽轟出147淘汰希堅斯闖決賽的Marco，重返英國賽場比賽更有信心，手感火熱，日前在全英外首圈輕勝中國的白朗寧後，在次圈面對蘭斯，已頻頻「起迫」，開局已一口氣連贏4局，第4局更轟出今場首個「破百」的129度以4比0領先第一節，小休後繼續「起迫」，而第5局再打出一Cue94度以99比0，將比數再拉至領先5比0。

即使蘭斯隨後作絶地反擊，先後打出兩Cue60+，連追四局，但Marco在第10局再次轟出「破百」的103度兼向對手送蛋，鎖定勝局，以6比4迎來兩連勝，明（9）日（香港時間周三凌晨）於第3圈將硬撼世界排名39位的咸美頓，爭闖最後一輪外圍賽。今季全英賽爭逐激烈，要連贏4場才能取得正賽資格。

至於另一位香港球手李俊威，在第3圈面泰國名將沙安簡，初段表現不俗，在第二及三局交出兩Cue50+，但沙安簡愈戰愈勇，最終李俊威以2比6敗陣，無緣晉級。